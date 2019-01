Helvetia weist auf Belastungen im Anlageergebnis hin

Helvetia hat an einem Treffen mit Investoren einige qualitative Aussagen zum abgelaufenen Geschäftsjahr gemacht. Wie am Dienstag aus der auf der Webseite dazu publizierten Präsentation hervorgeht, hat die schwache Entwicklung an den Aktienmärkten auch auf das Anlageergebnis der Helvetia-Gruppe gedrückt. Davon ist in erster Linie die Lebensversicherung betroffen, wo auch von Seiten der weiterhin tiefen Zinsen negative Effekte zu erwarten seien.