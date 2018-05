Helvetia will mit Eco-System "Home" Ertragsquellen erschliessen

In einem Gespräch mit Journalisten erklärten Firmenchef Philipp Gmür und Martin Tschopp, Leiter Unternehmensentwicklung, wie sich Helvetia mit dem Eco-System "Home" am Markt positionieren und sich bietende Chancen nutzen will. Helvetia lege derzeit mit Unterstützung des Helvetia Innovation Lab an der Universität St. Gallen die ganze Kraft in den Aufbau des Systems "Home", sagte Gmür. Lösungen zu Themenbereichen wie etwa "Mobility" könnten aber zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls erarbeitet werden.

Moneypark als Basis

Als Anker des Eco-Systems "Home" dient Helvetia der Hypothekenvermittler Moneypark, an dem die Gruppe massgeblich beteiligt ist. Gmür unterstrich jedoch, dass Moneypark unabhängig den Kunden Hypotheken von rund 100 Anbietern am Schweizer Markt anbietet. Es sei grundsätzlich nicht das Ziel von Helvetia, den Absatz eigener Hypotheken im grossen Stile via Moneypark zu fördern.

Vielmehr biete Moneypark in einem wachsenden Markt eine willkommene Ertragsquelle, so Gmür. Bei anhaltend tiefen Zinsen profitiere der Broker von der weiterhin wachsenden Nachfrage nach Hypotheken. Und sollten die Zinsen steigen, gewänne die Beratung von Moneypark an Bedeutung.

Breites Angebot dank Partnern

Ausgehend vom "Kunden-Touchpoint" Moneypark, versucht Helvetia, traditionelle Angebote wie immobiliennahe Sachversicherungen und Vorsorgelösungen insbesondere auch an Neukunden zu verkaufen. Und gleichzeitig baut der Versicherer gemeinsam mit Partnern entlang der Wertschöpfungskette des Eco-Systems "Home" ein Netzwerk mit innovativen Dienstleistungen zu den Themen Wohnen und Immobilien auf.

Als Beispiele dafür nannte Martin Tschopp etwa das inhouse entwickelte und in eine eigenständige Firma überführte Start-up Mitipi. Die zugrundeliegende Geschäftsidee ist ein virtueller Mitbewohner, der bei Abwesenheit der Bewohner den Eindruck vermitteln soll, es wäre jemand zuhause und so Einbrecher abschreckt. Derweil hat sich der Helvetia Venture Fund, der mit insgesamt 55 Millionen Franken ausgestattet ist, am Zürcher Start-up PriceHubble beteiligt. PriceHubble ist im Kern ein Tool zur Online-Bewertung von Immobilien.

"Business Eco-Systeme werden das Leben der Kunden vereinfachen", ist Gmür überzeugt. Durch ein gemeinsames Angebot verschiedener Partner, könne der Kunde seine Bedürfnisse "einfach, bequem und lückenlos" aus einer Hand decken.

mk/tp

(AWP)