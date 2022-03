Helvetia will mit Gründung von HGS internationales Geschäft stärken

Die Namensanpassung verdeutliche die internationale Ausrichtung des Geschäfts und dessen wachsende Bedeutung, teilte Helvetia am Mittwoch mit. HGS ist im Nicht-Lebengeschäft aktiv und bietet Lösungen an für Spezial- und Rückversicherungsdeckungen in den Bereichen Industrial Property, Engineering, Space, Aviation, Marine und Art.

HGS ist in Liechtenstein registriert und kann deshalb Risiken im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zeichnen. So zeichne Helvetia über HGS nebst internationalen Risiken in den Specialty Lines auch Risiken im internationalen B2B2C-Geschäft sowie im internationalen Automobil-Geschäft. Diese Geschäftsfelder seien in den vergangenen Jahren die Wachstumstreiber der Helvetia-Gruppe gewesen und böten auch in Zukunft gute Wachstumschancen, heisst es in der Mitteilung.

Ausserdem verfügt HGS über eine US-Lizenz für die Zeichnung spezifischer Specialty-Lines-Risiken.

Das Geschäftsvolumen von HGS lag im Jahr 2021 bei 427,8 Millionen Euro. Die Gesellschaft wird von der Ratingagentur S&P Global Ratings mit einem "A" eingestuft.

cf/uh

(AWP)