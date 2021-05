Helvetic-Chef: Wetlease-Vertrag mit Swiss ist langjährig

Laut dem Chef der Regionalfluggesellschaft Helvetic, Tobias Pogorevc, bleibt der Wetlease-Vertrag mit der Swiss bestehen. Helvetic habe 2018 für den Einsatz bei der Swiss acht neue Embraer-E2-Flugzeuge bestellt, die für die Bedürfnisse der Swiss massgeschneidert seien: "So ist Martin Ebner in Vorleistung gegangen", sagte er in einem Interview in kommenden Ausgabe der "Handelszeitung" (HZ).