Helvetica Property Investors startet Kapitalerhöhung für HSL Fund

Jedem Anteil werde ein Bezugsrecht zugeteilt, teilte die Gesellschaft am Freitag mit. Jeweils fünf Bezugsrechte berechtigten zum Bezug von drei neuen Anteilen zu je 114,24 Franken netto. Es sollen maximal 1,03 Millionen neue Anteile ausgegeben werden. Es finde kein offizieller Bezugsrechtshandel statt.

Die neuen Mittel sind für den Kauf von 16 Liegenschaften mit über 287 Wohnungen im Wert von 143 Millionen Franken vorgesehen, wie die Fondsleitung weiter mitteilte. Dadurch wächst der Fonds den Angaben zufolge auf über 1000 Wohnungen in der Schweiz. Der Kauf der Liegenschaften bedeute einen weiteren, wichtigen Meilenstein im Hinblick auf die angestrebte Kotierung des HSL Fund an der Schweizer Börse SIX bis Ende 2022.

Für das Geschäftsjahr 2021 plant die Fondsleitung zudem, die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent auf rund 3,40 Franken pro Anteil zu erhöhen.

pre/ra

(AWP)