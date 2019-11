Helvetica Property schliesst Erstemission von Swiss Opportunity Fund ab

Die vom 4. bis 20. November durchgeführte Kapitalerhöhung sei deutlich überzeichnet gewesen, heisst es in der Mitteilung. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt per 29. November 2019. Der Emissionserlös werde im Rahmen der Anlagepolitik des HSO Fonds unmittelbar in zwei gesicherte Startportfolios mit Spezialimmobilien in der deutschen Schweiz investiert.

Der HSO Fonds investiert in kommerzielle Immobilien in der ganzen Schweiz. Im Fokus stehen laut Helvetica Property Immobilien mit Spezialnutzungen und Betreiberimmobilien wie Logistik, Datacenter, Industrie und Produktion, aber auch Gesundheits- und Pflegeimmobilien, Freizeit- und Sportimmobilien sowie Nutzungen durch die öffentlichen Hand.

