Helvetica Swiss Living schliesst Kapitalerhöhung ab - Erlös 42,4 Mio Fr.

Die Erstemission des Helvetica Swiss Living Fonds (HSL Fonds) ist abgeschlossen. Der Emissionserlös beträgt rund 42,4 Millionen Franken und soll in zwei Startportfolios mit Wohnliegenschaften in der deutschsprachigen Schweiz investiert werden, wie die Fondsleitung Helvetica Property am Mittwoch mitteilte.