Henkel-Chef bestätigt Übernahme-Srategie - Weitere geplant, aber keine Megadeals

Der Klebstoff- und Konsumgüterhersteller Henkel hält weiter nach Übernahmezielen Ausschau. Dabei hat Unternehmenschef Hans Van Bylen aber keine Gross-Akquisitionen im Stil des geplanten Monsanto-Kaufs durch Bayer im Blick. Auf die Frage in einem Interview mit der ?Rheinischen Post? (Samstagausgabe), ob ein Zukauf in der Höhe von mehr als die Hälfte des eigenen Börsenwerts in Frage komme, antwortete er: "Eher nicht. Im Klebstoffgeschäft sind wir bereits mit Abstand globaler Marktführer. In unseren Konsumgütergeschäften ist es hingegen wichtig, führende Positionen in den Märkten zu haben, in denen wir aktiv sind."