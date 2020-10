Henkel-Chef schliesst weitere Übernahmen nicht aus

Der Konzern hatte am Freitagmorgen eine neue Prognose für das laufende Jahr und vorläufige Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. 2020 rechnet Henkel demnach mit einem coronabedingten Umsatzminus auf vergleichbarer Basis um ein bis zwei Prozent zum Vorjahr. Der bereinigte Gewinn dürfte deutlich stärker einbrechen. An der Börse kamen die Nachrichten dennoch gut an. Analysten hatten mit noch herberen Rückgängen gerechnet.

Im dritten Quartal war der Umsatz um fast vier Prozent gestiegen. "Alle Unternehmensbereiche haben zu dieser guten Entwicklung beigetragen", hatte Knobel gesagt. Nach den ersten neun Monaten belief sich der Umsatzrückgang konzernweit noch auf 2,1 Prozent./he/ajx

(AWP)