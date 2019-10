Henkel-Chef Van Bylen geht - Finanzvorstand Knobel rückt an Spitze

(neu: mehr Hintergrund und mehr Details) - Beim Konsumgüterkonzern Henkel steht zum Jahresende ein Wechsel an der Unternehmensspitze an. Vorstandschef Hans Van Bylen gibt Ende Dezember nach rund 35 Jahren im Unternehmen die Konzernführung ab, sein Nachfolger an der Vorstandsspitze wird zum 1. Januar 2020 der bisherige Finanzvorstand Carsten Knobel, wie der Dax -Konzern am Donnerstag nach einer Aufsichtsratssitzung in Düsseldorf mitteilte.