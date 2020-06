Henkel hält trotz Corona-Krise an Firmenstrategie fest

Der seit Jahresbeginn amtierende Henkel-Chef Carsten Knobel will den Konsumgüterkonzern trotz der Corona-Pandemie auf Wachstum trimmen. "Die Krise belastet Henkel. Wir werden uns aber nicht davon abbringen lassen, unsere Strategie umzusetzen, unabhängig von der Krise", sagte der Manager in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem "Handelsblatt".