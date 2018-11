Der Persil-, Loctite- und Schwarzkopfhersteller Henkel hat auch im dritten Quartal der Gegenwind vom starken Euro und den Rohstoffpreisen gebremst. Der Umsatz legte zwischen Juli und September um 1,1 Prozent auf gut 5 Milliarden Euro zu, wie Henkel am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Aus eigener Kraft belief sich das Plus auf 2,7 Prozent. Wachstumstreiber war erneut das wichtige Klebstoffgeschäft, auch wenn die Sparte organisch nicht mehr so stark zulegen konnte wie noch in den ersten sechs Monaten.