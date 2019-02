Henkel verliert 2018 an Schwung - Trotzdem mehr Dividende

(Ausführliche Fassung) - Nach einer Serie von glänzenden Jahren hat der Persil- und Pritt-Hersteller Henkel 2018 deutlich an Schwung verloren. Im abgelaufenen Geschäftsjahr schrumpfte der Umsatz des Konsumgüterriesen wegen negativer Wechselkurseffekte um 0,6 Prozent auf 19,9 Milliarden Euro. Der Netto-Gewinn sank wegen einer höheren Steuerbelastung sogar um 8,3 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in seinem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht mitteilte.