Henkel will mehr investieren - Enttäuscht mit Ausblick und Zahlen für 2018

Der Konsumgüterkonzern Henkel will in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld in seine Marken, Innovationen und in den digitalen Umbau stecken. Ab 2019 werde der Hersteller von Marken wie Schwarzkopf und Persil jährlich rund 300 Millionen Euro zusätzlich aufwenden, teilte das Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Damit investiere der Konzern stärker in Wachstum, kündigte Konzernchef Hans van Bylen an. "Wir wollen unser nachhaltig profitables Wachstum fortsetzen und attraktive Erträge erzielen."