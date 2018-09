Hessische Wirtschaft: Land soll in Berufung gegen Diesel-Fahrverbote gehen

Angesichts drohender Diesel-Fahrverbote in Frankfurt fordert die hessische Wirtschaft juristische Gegenmassnahmen der Landesregierung. Die schwarz-grüne Koalition in Wiesbaden solle Berufung beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel einlegen, erklärte die Vereinigung hessischer Unternehmerverbände (VhU) am Donnerstag.