HHLA bleibt trotz Einschränkungen wegen Ukraine-Krieg gelassen

Der Logistikkonzern HHLA sieht derzeit keine grossen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. "Durch die vorübergehende Schliessung des Terminals im Hafen von Odessa ist die HHLA nicht wesentlich in ihrer erfolgreichen Geschäftstätigkeit beeinträchtigt", wurde Firmenchefin Angela Titzrath in einer am Freitagabend versandten Unternehmensmitteilung zitiert. "Auch die von der EU verhängten Sanktionen haben nach aktueller Einschätzung nur in geringem Masse Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens."