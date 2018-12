Die Arealentwicklerin Hiag hat im sankt-gallischen Goldach das Areal der Amcor Flexibles Rorschach AG übernommen. Das Areal umfasst rund 64'000 m2 und liegt am Bodensee, wie Hiag am Montagabend mitteilte. Einen Kaufpreis nennt Hiag in der Mitteilung nicht.