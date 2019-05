Hiag übernimmt Grundstück in Genfer Stadtteil Lancy

Im Zug der Transaktion übernimmt die Hiag auch das von der Jaeger et Bosshard im Baurecht gehaltene Grundstück 'Porte Sud' mit einer Grösse von 4'457 Quadratmetern. Damit vergrössere sich das Hiag-Areal in Lancy auf eine Gesamtfläche von 13'362 Quadratmetern.

Hiag ist eigenen Angaben zufolge nun der einzige private Eigentümer des in unmittelbarer Nachbarschaft des Stade de Genève gelegenen 'Porte Sud'-Grundstücks. Neben der Immobiliengesellschaft besitzen der Kanton Genf und die SBB Anteile am Areal, das an die Bahnlinie Genf-Annemasse und den künftigen Bahnhof Lancy Bachet anschliesst, wie Hiag weiter mitteilte.

Das Areal 'Porte Sud' befindet sich im Perimeter des Quartierplans Praille Acacias Vernets, dem grössten und ältesten industriellen Genfer Quartier, das in den nächsten Jahren zu einem gemischten Stadtteil entwickelt werden soll.

Bei der Firma Jaeger et Bosshard nimmt ausserdem die Thommen Gruppe bis auf Weiteres im Mandat die operative Führung am bisherigen Standort wahr. Nun sei aber die Suche nach einem neuen Betriebsgelände für die Jaeger et Bosshard aufgenommen worden.

