Highlight Communications mit klarem Verlust im ersten Halbjahr

Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 30 Prozent auf 268,2 Millionen Franken, wie die Gruppe am späten Donnerstagnachmittag mitteilte. Vor allem des Segment Film entwickelte sich gut mit einem Umsatzplus von 56 Prozent auf 189,3 Millionen. Dies sei insbesondere auf Auftragsproduktionen zurückzuführen. Das Segment Sport und Event musste dagegen einen Umsatzrückgang um 7 Prozent auf 78,9 Millionen Franken hinnehmen.

Operativ fiel das Unternehmen allerdings in die Verlustzone. Das Betriebsergebnis EBIT sei aufgrund produktionsbedingter operativer Konzernaufwendungen auf -3,7 Millionen Franken (Vorjahr +6,0 Mio) gefallen, heisst es in der Mitteilung. Unter dem Strich ergab sich ein Verlust von 10,7 Millionen nach einem ausgeglichenen Ergebnis in der Vorjahresperiode.

Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe hätten sich im Berichtszeitraum wie erwartet entwickelt, heisst es. Darüber hinaus verfüge die Gruppe über eine "solide Finanzlage" mit einer Eigenkapitalquote von 29,4 Prozent per Mitte Jahr (Ende 2021: 29,1%).

Grösste Aktionärin der Highlight Communications AG ist die an der Schweizer Börse SIX kotierte Highlight Event and Entertainment AG (HLEE). Die Firmen gehören zum Dunstkreis des früheren FCB-Präsidenten Bernhard Burgener. Die HLEE wird ihre Zahlen ebenfalls noch heute Abend veröffentlichen.

uh/jb

(AWP)