Highlight Communications und Studhalter halten 30,384% an Constantin Medien

Das Übernahmeangebot von Highlight Communications sowie der Studhalter Investment AG für die deutsche Constantin Medien AG wurde am 18.12.2017 gestartet. Die Angebotsfrist endet am 27. Januar, eine weitere Annahmefrist am 5. Februar. Der offerierte Preis je Constantin-Aktie liegt bei 2,30 EUR.

Die an der SIX kotierte Highlight Event and Entertainment AG (HLEE), die am Prozess beteiligt ist, nahm im Zuge der geplanten Übernahme weiteres Kapital auf, wie Ende November bekannt wurde. Über die Studhalter Investment AG (SIAG) hatte sich Alexander Studhalter eine Beteiligung von 28,7% an der HLEE gesichert. Zusätzlich zur Übernahme der neuen Aktien gewährte die SIAG der HLEE ein Darlehen in Höhe von rund 51 Mio EUR.

Bei Highlight zieht FC-Basel-Präsident Bernhard Burgener die Fäden. Mit der Übernahme des deutschen Sport- und Film-Konzerns Constantin Medien will er die "lähmenden Blockaden" lösen, wie sie sich im Zusammenhang mit den Meinungsverschiedenheiten mit der ehemaligen Constantin-Führung bis zum August 2017 ergeben hatten.

Die involvierten Parteien (Burgener, SIAG und Alexander Studhalter) haben einen Aktionärsbindungsvertrag abgeschlossen, der nach einem erfolgreichen Übernahmeangebot in Kraft tritt. Der Vertrag sieht unter anderem vor, dass in diesem Fall Bernhard Burgener und SIAG je zwei Verwaltungsräte der HLEE vorschlagen und damit zusammen die Mehrheit im Verwaltungsrat stellen werden. Auch der Verwaltungsrat der HLC und der Aufsichtsrat von Constantin sollen mehrheitlich mit Vertretern der Kernaktionäre besetzt werden.

cf/

(AWP)