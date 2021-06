Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital mittels Privatplatzierung von 300'000 neuen Inhaberaktien durchgeführt. Der Emissionserlös von 9 Millionen Franken brutto trage zur Refinanzierung eines auslaufenden Kredits bei, teilte das in den Bereichen Film, Sport- & Event-Marketing und Sport tätige Unternehmen am Montagabend mit.