Hilti in den ersten vier Monaten weiter auf Wachstumskurs - Euro gibt Rückenwind

Das Wachstum über alle Regionen hinweg basiere auf den fortgesetzten Investitionen in das Produktportfolio und den Direktvertrieb in Kombination mit einem insgesamt positiven Marktumfeld, schreibt Hilti weiter.

Aufgrund des höheren Euro-Kurses war das in Franken gerechnete Wachstum mit 23 Prozent in Europa besonders deutlich; in Lokalwährungen hätte es bei leidglich 13 Prozent gelegen. In Nordamerika stiegen die Umsätze 7 Prozent. Eine verbesserte Umsatzentwicklung verzeichneten auch Lateinamerika (+5%) und Asien/Pazifik (+9%). In der Region Osteuropa/Mittlerer Osten/Afrika lag das Wachstum bei 19 Prozent.

"Unser guter Start bestätigt unseren Kurs, den wir konsequent fortsetzen werden", wird CEO Christoph Loos in der Meldung zitiert. "Wir rechnen für das Gesamtjahr mit einem zweistelligen Umsatzwachstum, auch wenn die politischen Unsicherheiten teilweise zugenommen haben", so der Hilti-Chef weiter.

yr/ra

(AWP)