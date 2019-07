Beim Liechtensteiner Baumaschinenhersteller Hilti kommt es zum Jahresende zu einem Wechsel in der Konzernleitung. Ab 2020 wird Joaquim Sardà, derzeitiger Regionsleiter für Südeuropa, zum Führungsgremium dazustossen. Er ersetzt damit Marco Meyrat, der in den Verwaltungsrat sowie den Martin Hilti Familientrust wechselt, wie Hilti am Dienstag mitteilte.