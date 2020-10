Historische Panne: Technikproblem legt Tokioter Börse ganzen Tag lahm

(neu: Am Freitag soll wieder gehandelt werden) - Peinliche Panne für die Tokioter Börse: Erstmals in der Geschichte des traditionsreichen Handelsplatzes in dem Hochtechnologieland können wegen eines Systemausfalls keine Aktien gehandelt werden. Grund für die Zwangspause seien Hardware-Probleme, teilte der weltweit drittgrösste Börsenbetreiber Japan Exchange Group am Donnerstag in Tokio mit. Am Freitag will der Deutsche-Börse-Konkurrent den Handel wieder aufnehmen.