HIV-Patentstreit beigelegt: GlaxoSmithKline erhält Milliarden von Gilead

Der Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) hat sich in einem Patentstreit über ein Aids-Medikament mit dem US-Konkurrenten Gilead Sciences geeinigt. Gilead wird zunächst 1,25 Milliarden US-Dollar an das HIV-Gemeinschaftsunternehmen ViiV Healthcare zahlen, das GSK gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer und der japanischen Firma Shionogi betreibt, teilten die Briten am Mittwoch in London mit. Am Morgen zog das GSK-Papier um rund ein halbes Prozent an.