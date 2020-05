H&M brechen die Umsätze weg - Mehrzahl der Geschäfte weiter geschlossen

Die Modekette Hennes & Mauritz hat durch die Corona-Krise erhebliche Einbussen durch die Schliessung ihrer Filialen erlitten. So brachen die Umsätze in dem Zeitraum 1. März bis 6. Mai im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 57 Prozent ein, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.