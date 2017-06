H&M legt dank Onlinegeschäft im zweiten Quartal kräftig zu

Nach einem mühsamen Jahresstart kommt die schwedische Modekette H&M (Hennes & Mauritz (H&M) langsam in Fahrt. Dank eines starken Wachstums im Onlinegeschäft legten die Umsätze von Anfang März bis Ende Mai um 10 Prozent auf knapp 51,4 Milliarden schwedische Kronen (rund 5,3 Milliarden Euro) zu, wie H&M am Donnerstag in Stockholm mitteilte.