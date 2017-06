H&M legt dank Onlinegeschäft im zweiten Quartal zu - Aktie im Plus

(Ausführliche Fassung) - Der neue Fokus auf das Internet trägt bei der Modekette H&M (Hennes & Mauritz) Früchte. Nach einem noch eher mühsamen Jahresstart nahm das Geschäft der Schweden im zweiten Geschäftsquartal an Fahrt auf. Dank eines starken Wachstums im Onlinegeschäft legten die Umsätze von Anfang März bis Ende Mai um 10 Prozent auf knapp 51,4 Milliarden schwedische Kronen (rund 5,3 Milliarden Euro) zu, wie H&M am Donnerstag in Stockholm mitteilte. An der Börse gaben die Quartalszahlen der Aktie ordentlich Auftrieb.