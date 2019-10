H&M macht erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder mehr Gewinn

(Ausführliche Fassung) - Die Neuausrichtung des Modekonzerns Hennes & Mauritz (H&M) zahlt sich aus. Im dritten Quartal legte der Gewinn erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder zu. Dabei half auch, dass die Sommerkollektion bei den Kunden gut angekommen ist. Die in den vergangenen Jahren arg gebeutelte Aktie legte am Donnerstag etwa sechs Prozent zu. In diesem Jahr hat sie nun schon mehr als die Hälfte wieder zugelegt.