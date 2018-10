Nach Informationen der "Financial Times" zahlt H&M als Teil des Deals auch 185 Millionen Schwedische Kronen (knapp 18 Mio Euro) für einen Anteil von knapp 1 Prozent an Klarna. Der Bezahldienst hat bereits ähnliche Partnerschaften mit Ikea und dem britischen Modehändler Asos. H&M steht in scharfer Konkurrenz mit dem spanischen Inditex -Konzern, der vor allem für seine Marke Zara bekannt ist./so/DP/mis

(AWP)