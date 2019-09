Der schwedische Textilhändler Hennes & Mauritz will vorerst kein Leder mehr aus Brasilien kaufen. "Aufgrund der schweren Brände im brasilianischen Teil des Amazonas-Regenwaldes und der Verbindungen zur Viehzucht haben wir beschlossen, Leder aus Brasilien vorübergehend zu verbieten", hiess es in einer Mitteilung des Konzerns am Freitag.