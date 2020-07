Hochdorf-Aktie nach positiven Nachrichten über 5 Prozent im Plus

Nachdem Hochdorf am Mittwochabend bekannt gegeben hatte, operativ wieder schwarze Zahlen zu schreiben, machten die Aktien des finanziell angeschlagenen Milchverarbeiters an der Börse einen Kurssprung. Um 10.55 Uhr notierten die Anteilscheine 3,7 Prozent im Plus bei 63,90 Franken, nachdem zuvor Kurse bis 5,4 Prozent über dem Vorabendwert registriert worden waren. Der SPI lag derweil 0,2 Prozent höher.