Hochdorf-CEO Thomas Eisenring tritt zurück - Pfeilschifter übernimmt ad interim

Beim Milchverarbeiter Hochdorf tritt der Unternehmenschef Thomas Eisenring per (morgigem) Dienstag zurück. In einer Übergangsphase werde Geschäftsleitungsmitglied Peter Pfeilschifter zusätzlich zu seinen Aufgaben als Managing Director Dairy Ingredients die Führung der Geschäftsleitung übernehmen, teilte Hochdorf am Montagabend mit.