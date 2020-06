Hochdorf erhält neuen Produktionschef

Somogyi übernimmt per 1. Juli die Leitung sämtlicher Produktionswerke der Gruppe, wie es in einer Mitteilung der Firma vom Donnerstag hiess. Der Lebensmittelingenieur mit Jahrgang 1978 ist ungarischer Staatsbürger und hatte während der vergangenen 18 Jahre leitende Positionen in der Molkerei- und Babymilchpulverproduktion inne. So leitete er von 2015 bis 2020 bei Danone/Milupa im deutschen Fulda mehrere Werke und war zudem für die Registrierung der deutschen Werke und Rezepturen als Voraussetzung für den Markteintritt in China verantwortlich.

