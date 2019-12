Hochdorf ernennt Peter Pfeilschifter definitiv zum CEO

Die Entscheidung sei nach einem umfassenden Selektionsverfahren gefällt worden, teilte Hochdorf am Donnerstagabend mit. "Peter Pfeilschifter hat die Hochdorf-Gruppe in diesem anspruchsvollen Jahr erfolgreich geführt", wird Verwaltungsratspräsident Bernhard Merki in dem Communiqué zitiert. Neben seinen Aufgaben als CEO werde Pfeilschifter auch weiterhin den Geschäftsbereich Dairy Ingredients führen.

Erst vor gut einem Monat hatte Hochdorf mit der Ernennung von Jürgen Brandt zum Finanzchef eine andere Spitzenposition in der Geschäftsleitung besetzt.

Hochdorf hat enorm schwierige Monate hinter sich. Im ersten Halbjahr 2019 resultierte ein riesiger Verlust. Und das Unternehmen musste sich auf Geldsuche begeben. Das Unternehmen sprach im August von einer "ernstzunehmenden Krise".

Das grösste Problem war die hoch defizitäre Tochter Pharmalys. Diese wurde inzwischen veräussert. Und finanziell hat Hochdorf den Kopf vor zwei Monaten ebenfalls aus der Schlinge gezogen: Das Bankenkonsortium der Luzerner hat einen Konsortialkredit verlängert und den Gesamtbetrag erhöht.

ra/jb

(AWP)