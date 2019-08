Der kriselnde Milchverarbeiter Hochdorf hat seine Südafrika-Tochter Hochdorf South Africa an die African Chocolate Café Ltd verkauft. Der Verkauf wurde vor einem Monat angekündigt und nun wurde am Mittwochabend der Vollzug gemeldet. Wie viel Geld Hochdorf für die Veräusserung des 90-Prozent-Anteils erhalten hat, soll im Halbjahresbericht vom 20. August bekannt gegeben werden. Der Verkauf erfolge rückwirkend per 30. Juni, hiess es im Communiqué.