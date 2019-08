Hochdorf-Interimschef Pfeilschifter übernimmt CEO-Posten bei Tochter Pharmalys

Pfeilschifter ist bereits Verwaltungsratspräsident von Pharmalys und leitet zudem seit März als Interimschef die Hochdorf-Gruppe. Mit ihm als CEO übernehme Hochdorf die Verantwortung für das operative Geschäft bei Pharmalys, teilte das Unternehmen am Montagabend mit.

Letzten Mittwoch war Amir Mechria von allen Funktionen bei Pharmalys per sofort zurückgetreten. Der Milchverarbeiter hatte am Tag davor für das erste Halbjahr unter dem Strich einen Riesenverlust ausgewiesen. Der Grund dafür waren hauptsächlich die Probleme von Pharmalys, an der die Gruppe 51 Prozent hält.

Mechria war der starke Mann von Pharmalys und besitzt die restlichen 49 Prozent am Unternehmen. Mechria hatte Pharmalys im Jahre 2009 in Siders im Kanton Wallis gegründet.

mk/pre

(AWP)