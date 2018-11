Hochtief ergattert Grossauftrag für Metro-Projekt in Sydney

Die australische Hochtief -Tochter Cimic hat einen Grossauftrag in Sydney an Land gezogen. Die zum Unternehmen gehörenden Gesellschaften CPB Contractors und UGL werden Arbeiten für das Metro-Projekt "City und Südwest" in Sydney übernehmen, teilte Cimic am Mittwoch in Sydney mit. Der Auftrag von der Regierung bringe der Hochtief-Tochter einen Umsatz in Höhe von 1,38 Milliarden Australische Dollar (876 Mio Euro). Die Arbeiten würden noch im laufenden Jahr beginnen und sollen 2024 abgeschlossen sein./mne/jha/