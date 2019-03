Die australische Hochtief -Tochter Cimic hat gemeinsam mit einem Partner einen milliardenschweren Minen-Auftrag in Botswana an Land gezogen. Die Cimic-Tochter Thiess werde über ihr Gemeinschaftsunternehmen Majwe über neun Jahre umfassende Bergbaudienstleistungen in der Diamanten-Mine Jwaneng anbieten, teilte die Hochtief-Tochter am Montag in Sydney mit.