Hochtief verdient wegen der Corona-Krise weniger

Der Essener Baukonzern Hochtief hat im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie etwa weniger verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um rund 7 Prozent auf 123,7 Millionen Euro zurückgegangen, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Essen mit. Rechne man den Beitrag aus der Finanzbeteiligung an dem spanischen Autobahnbetreiber Abertis heraus, dann sei der operative Nettogewinn um 10 Prozent gestiegen.