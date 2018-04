Höhere Restrukturierungskosten belasten Philips zu Jahresbeginn

(Ausführliche Fassung) - Höhere Kosten für den Konzernumbau sowie für Zukäufe haben den niederländischen Gesundheitskonzern Philips zum Jahresauftakt belastet. Netto verdiente das Unternehmen mit 124 Millionen Euro gut die Hälfte weniger als im Vorjahr, wie Philips am Montag in Amsterdam mitteilte. Im fortgeführten Geschäft - sprich ohne die Erträge aus der verbliebenen Beteiligung an der Lichttechnik-Firma Philips Lighting - verdiente der Konzern mit 94 Millionen Euro ebenfalls deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum mit 128 Millionen Euro.