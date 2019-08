Höhere Kosten für CO2-Zertifikate und der Wegfall positiver Sondereffekte haben sich beim Energiekonzern Uniper im ersten Halbjahr auf das operative Ergebnis ausgewirkt. Das bereinigte Ebit des Konzerns halbierte sich in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr auf 308 Millionen Euro, wie Uniper am Donnerstag mitteilte. Für das zweite Halbjahr erwarte der Konzern allerdings eine Reihe von Effekten, die das operative Ergebnis stützen könnten. Daher hält das Unternehmen auch am bisherigen Ergebnis- und Dividendenausblick für 2019 fest.