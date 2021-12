Holcim-Aktien nach Zukauf gesucht

Die Aktien von Holcim legen im frühen Handel zu und notieren um 9.20 Uhr rund 2,2 Prozent im Plus auf 46,16 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI tendiert derweil 0,02 Prozent tiefer.

Die innerhalb eines Jahres zweite Übernahme in diesem Bereich sei ein weiterer "bedeutender Schritt" für Holcim auf dem Weg zu einem "spezialisierten, weniger kohlenstoffintensiven Bauzulieferer", heisst es in einem Kommentar der Bank Vontobel. Malarkey ergänze den Kauf der zuvor erworbenen Firestone Building Products und verhelfe Holcim zu einem "umfassenden" Anbieter von Bedachungen zu werden. In diesem Sinne sei die beschleunigte Transformation von Holcim zu begrüssen, heisst es.

Auch zur Höhe des Kaufpreises gibt es Lob von Analystenseite: "Den Kaufpreis erachten wir angesichts der in Aussicht gestellten Synergien als moderat", schriebt etwa die ZKB. Die Akquisition dürfte den Ausbau des Geschäftsbereichs Solutions & Products "strategiegemäss" vorantreiben.

Wie andere Experten ergänzen, erwies sich für Holcim die Firestone-Übernahme rückblickend als ein Glücksgriff. Die Chancen stünden deshalb gut, dass dem Weltmarktführer mit Malarkey ein weiterer Erfolg gelinge.

Die Aktien von Holcim hatten zuletzt einen eher schweren Stand. Beobachter erklären sich diesen unter anderem mit dem politischen Seilziehen um das Infrastrukturpaket der US-Regierung. Holcim und andere Zementhersteller zählen zu den möglichen Profiteuren dieses Pakets. Umso wichtiger ist es gemäss denselben Beobachtern, dass Holcim nun mit firmenspezifischen Fakten punkten könne.

sta/cf

(AWP)