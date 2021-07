Holcim hat Matthias Gaertner per 1. September 2021 zum Chefjuristen (Head of Legal and Compliance) und Mitglied des Group Executive Committee ernannt. Er verfüge über weitreichende Erfahrungen als Chefjurist für innovative Gebäudelösungen und sei ein ausgewiesener Experte für internationale Fusionen und Übernahmen sowie für Compliance, hiess es in der Mitteilung zum Halbjahresabschluss vom Freitag.