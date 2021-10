Holcim setzt Steigflug nach Coronakrise fort

Im gleichen Vorjahreszeitraum waren die Verkäufe noch um fast 10 Prozent getaucht. Nun ging es rund um den Globus wieder aufwärts für den grössten Zement- und Baustoffkonzern der Welt, wie Holcim am Freitag in einem Communiqué bekanntgab. Ein guter Teil des Wachstums ist auf die Milliardenübernahme von Firestone Building Products zurückzuführen, die Ende März abgeschlossen wurde. Auf vergleichbarer Basis sei der Umsatz um 5,0 Prozent gestiegen.

Der wiederkehrende Betriebsgewinn EBIT kletterte um 6,2 Prozent auf 1,53 Milliarden Franken. Das sei ein neuer Rekord, teilte Holcim weiter mit. Darin sind Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten.

"Der Anstieg des wiederkehrenden EBIT war in erster Linie auf eine starke Preisgestaltung und gutes Kostenmanagement zurückzuführen", schrieb Holcim. Die wiederkehrende EBIT-Marge sank allerdings wegen des starken Umsatzwachstums auf 21,1 Prozent von 22,4 Prozent im Vorjahressemester.

Erwartungen klar übertroffen

Insgesamt hat Holcim die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Nicht einmal die grössten Optimisten hatten mit so viel Betriebsgewinn gerechnet.

Das grösste Wachstum gelang in Nordamerika, wo der Umsatz um 28 Prozent kletterte. Auch in Europa und Lateinamerika liefen die Geschäfte rund. Dagegen gingen in der Region Naher Osten, Afrika sowie in Asien die Betriebsgewinne zurück. Die Entwicklung in China habe sich verlangsamt, hiess es.

Insgesamt hat Holcim in den ersten neun Monaten den Umsatz um 15,7 Prozent auf 19,84 Milliarden Franken gesteigert. Der wiederkehrende Betriebsgewinn EBIT schoss gar um ein Drittel auf 3,52 Milliarden Franken nach oben. Der Konzern konnte deutlich mehr Zement, Zuschlagstoffe und Transportbeton verkaufen.

Portfolioumgestaltung geht weiter

Käufe und Verkäufe von Firmen gingen auch von Juli bis September weiter: Holcim schloss im dritten Quartal zwei Ergänzungsakquisitionen ab. Damit erhöhe sich die Zahl der angekündigten Transaktionen auf neun im Jahr 2021, zusätzlich zur Firestone-Akquisition. Diese sei mit einem zweistelligen Wachstum gut angelaufen, hiess es weiter.

Auf der anderen Seite hat Holcim die Veräusserung des Geschäfts in Brasilien im dritten Quartal bekanntgegeben. Ausserdem werde der bereits angekündigte Verkauf von Geschäften in Sambia und Malawi finalisiert, schrieb der Konzern: "Die Veräusserung des Geschäfts in der Region Indischer Ozean wurde diese Woche abgeschlossen."

"Mit der Veräusserung unseres Geschäfts in Brasilien, der Ankündigung von neun Bolt-on-Übernahmen in diesem Jahr und der Ausweitung unseres Firestone GacoFlex-Sortiments von Mexiko nach Kolumbien und Ecuador nimmt unsere strategische Portfolioumstellung Fahrt auf", erklärte Konzernchef Jan Jenisch.

Ziele höher gesteckt

Holcim geht davon aus, dass sich die Wachstumsdynamik in allen Regionen fortsetzt und der Nettoumsatz von Firestone Building Products im Jahr 2021 zweistellig wachsen wird. Das Unternehmen will weitere Ergänzungsakquisitionen tätigen.

Für das Gesamtjahr setzt der Konzern die Gewinnziele erneut deutlich höher als bisher. Holcim erwartet neu einen Anstieg des wiederkehrenden EBIT auf vergleichbarer Basis um mindestens 22 Prozent. Bisher war das Unternehmen von einem Plus von mindestens 18 Prozent ausgegangen. Bereits bei der Vorlage der Halbjahreszahlen war klar, dass Holcim alle Ziele der Strategie 2022 ein Jahr früher erreichen wird.

Weiterhin hält Holcim für das Gesamtjahr am Ziel fest, dass die Kapitalrendite über 8 Prozent erreichen soll. Die Investitionen sollen sich auf unter 1,4 Milliarden Franken belaufen.

jb/kw

(AWP)