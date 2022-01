Holcim und Eni schliessen Partnerschaft für Projekt zur CO2-Speicherung

Eni bringe das Know-how in der Kohlenstoffabscheidung und -mineralisierung mit, um Kohlendioxid in das breit verfügbare Mineral Olivin zu speichern. Forscher von Holcim würden nun die Charakterisierung der mechanischen Eigenschaften von karbonisiertem Olivin in der Betonproduktion erforschen.

Die Speicherlösung würde laut einer Mitteilung von Holcim vom Freitag die dauerhafte Abscheidung von Kohlendioxid in Baumaterialien - und damit umweltfreundlicheres Bauen - ermöglichen. Durch das Projekt steigt das Portfolio von Holcim an Projekten zur Abschneidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid auf über 30.

Die Partnerschaft stehe im Einklang mit dem Netto-Null-Ziel von Holcim und dem Engagement von Eni, seinen Sektor zu dekarbonisieren, heisst es.

tv/kw

(AWP)