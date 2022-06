Die Holcim-Tochter Associated International Cement habe eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf ihrer 76,45-prozentigen Beteiligung an Lafarge Cement Zimbabwe Limited an Fossil Mines abgeschlossen, teilte Lafarge am Pfingstmontag in einem Communiqué mit. Finanzielle Details zum Deal wurden nicht genannt.

Erst Mitte Mai hatte der grösste Baustoffkonzern der Welt angekündigt, das Indien-Geschäft für über 6 Milliarden Franken abzustossen.

