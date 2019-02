Holländische Bank ING kommt zum Jahresende gut voran - Aktie legt zu

(Ausführliche Fassung) - Die niederländische Bank ING hat im vierten Quartal Erträge und Gewinn gesteigert. Dabei profitierte das Unternehmen von steigenden Zinserträgen sowie höheren Einnahmen aus Provisionen und Gebühren, wie das Institut am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. So stiegen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 4,5 Milliarden Euro.