Holpriger Börsengang von Schweizer Sportradar an der Nasdaq

(Zusammenfassung mit Schlusskurs) - Der Schweizer Sportdaten-Anbieter Sportradar hat am Dienstag einen holprigen Start an der US-Technologiebörse Nasdaq hingelegt. Die Aktien des St. Galler Unternehmens starteten beim Ausgabepreis von 27 Dollar, verloren danach aber klar an Wert.