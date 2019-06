Holpriger Start für Auskunftsroboter der Deutschen Bahn in Berlin

Zugreisende können am Hauptbahnhof in Berlin nun auch einen Roboter um Auskünfte bitten. Ob sie zufriedenstellende Antworten bekommen, hängt aber auch von der Internetverbindung ab. Das zeigte die Präsentation des sprechenden Roboterkopfs namens Semmi der Deutschen Bahn am Mittwoch. Bei der ersten Vorführung reagierte die Roboterdame zum Beispiel mehrfach nicht auf die Frage nach der nächsten Verbindung nach München und musste neu gestartet werden. Schliesslich gab sie doch die ein oder andere Antwort - in einem Fall mit Hinweis auf eine aktuelle Verspätung.